Павлово, Нижегородская область, , 13:48 — REGNUM В 2020 году в Арзамасе, Балахне, Семенове и на Бору будут организованы Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которые будут обслуживать более 540 тыс. человек. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в павловский ЦАОП, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В течение месяца после открытия в павловском центре удалось выявить 13 злокачественных новообразований на 1−2 стадии.

Никитин уточнил, что на оборудование ЦАОП в Павлове из федерального бюджета было выделено более 165 млн рублей, закуплены магнитно-резонансный и компьютерный томографы, УЗИ-аппарат экспертного класса, маммограф. Кроме того, в здании центра был проведен капитальный ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Никитин говорил, что в рамках национального проекта «здравоохранение» в Нижегородской области должны появиться 12 ЦАОП до 2024 года. Также планируется строительство крупного онкологического центра в Нижнем Новгороде.