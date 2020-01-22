Советский район, Югра, , 13:46 — REGNUM В Югре на продажу выставлено одно из лидирующих предприятий по деревообработке в ХМАО — Югорский лесопромышленный холдинг. АО «ЮЛХ» предоставлено на аукцион департаментом по управлению государственным имуществом ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Российского аукционного дома.

Первые торги состоятся 20 марта 2020 года. На продажу единым лотом в 3,141 млрд рублей выставлены два 100% пакета акций — АО «Югорский лесопромышленный холдинг» и его «дочки» АО «Югра-плит».

АО «Югорский лесопромышленный холдинг» — прибыльное предприятие по лесозаготовке и производству пиломатериалов, которые поставляются на экспорт в Египет, Китай, Германию, Бельгию, Казахстан и другие страны. За 2018 год чистая прибыль холдинга составила более 356,2 млн рублей. К этому прилагаются 37 участков леса в Советском районе ХМАО и 61 строение общей площадью 75 тыс. кв.м.

АО «Югра-плит» принадлежит завод по производству ДСП и ЛДСП с мощностью до 265 000 куб. м в год, оснащённый современным оборудованием, земельные участки 5,8 га, а также имущественный комплекс площадью 34,1 тыс. кв.м.