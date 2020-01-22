Москва, , 13:41 — REGNUM В 2019 году самой продаваемой японской моделью в России стал бизнес-седан Toyota Camry. Об этом 22 января сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За прошедший год бизнес-седан Toyota Camry в России приобрели 34 тыс. автолюбителей. Это на 1% больше результата 2018 года.

На втором месте в этом рейтинге разместилась ещё одна модель этой компании — кроссовер RAV4. В 2019 году дилеры бренда реализовали 30,6 тыс. таких авто, что на 2% меньше, чем в предшествующий год. Третье место занимает Nissan Qashqai. Автомобили этой модели за прошедший год приобрели 25,2 тыс. покупателей (+9%).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Mitsubishi Outlander (23,9 тыс. ед.) и Mazda CX-5 (22,6 тыс. ед.).

В общей сложности в 2019 году в России было реализовано порядка 305 тыс. новых легковых машин японских компаний — на 9% меньше, чем в 2018 году. На их долю пришлось около 19% авторынка РФ.

Напомним, по данным JADA, в прошлом году в Японии было реализовано 3,28 млн новых легковушек, автобусов и грузовиков. Это на 2% меньше, чем в 2018 году.

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