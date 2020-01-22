Симферополь, , 13:39 — REGNUM Власти Крыма против наделения коллекторских агентств полномочиями по работе с долгами граждан по оплате услуг ЖКХ. Об этом 22 января на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Категорически против подобных предложений. В нашем регионе есть крайне отрицательный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконными методами взыскивать долги крымчан перед украинскими банками. Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав людей. Только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что новая версия законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц предполагает наделение коллекторских агентств правом на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ.

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