Симферополь, 22 января 2020, 13:39 — REGNUM Власти Крыма против наделения коллекторских агентств полномочиями по работе с долгами граждан по оплате услуг ЖКХ. Об этом 22 января на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что новая версия законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц предполагает наделение коллекторских агентств правом на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ.
Читайте ранее в этом сюжете: В России долги за ЖКХ могут передать коллекторским агентствам