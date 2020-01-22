Рязань, , 13:33 — REGNUM Вопрос присоединения хлебозавода № 1 к хлебозаводу № 3 обсудили депутаты на заседании комитета Рязанской гордумы по экономическому развитию и муниципальной собственности. Изменения нужны в связи с высокой конкуренцией на хлебобулочном и кондитерском рынке.

По словам начальника управления экономического развития администрации Рязани Ирины Гончаровой, на рынке возникло множество частных пекарен и заметно поступление продукции из Москвы, Тулы, Коломны. Муниципальные предприятия вынуждены конкурировать не только с частниками, но и между собой. Из-за этого снижаются объёмы продаж и растёт себестоимость конечной продукции.

Депутаты запросили экономическое обоснование реорганизации предприятий. В дальнейшем вопрос объединения рассмотрят на совете думы, сообщает Рязанский портал.