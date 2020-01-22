Воронеж, , 13:28 — REGNUM Отсутствие снега из-за аномально тёплой погоды в Воронежской области может стать причиной гибели урожая. По словам аграриев, уже понятно, что урожай пшеницы в этом году будет ниже, чем обычно, погибли посевы ячмень.

Алексея Титаренко. «При тех морозах, которые были — 10−12 градусов в декабре, надземная масса ячменя погибла, поэтому вопрос о перезимовке стоит остро, у кого есть озимый ячмень. Сорта с малой морозостойкостью в этом году тоже «прихвачены». Если погибла листовая поверхность, это потеря урожая на 25−30%», — цитируют « Вести-Воронеж » руководителя селекционно-семеноводческого центра агрофирмы «Павловская Нива»

Но наибольшую опасность для будущего урожая представляют возможные морозы в феврале.

«В настоящий момент период физиологического покоя закончился, и теперь озимые легко спровоцировать тёплой погодой на возобновление жизненных процессов, которые связаны с дополнительным расходованием питательных веществ, со снижением морозостойкости и зимостойкости», — пояснил профессор ВГАУ Василий Федотов.

Потери аграриев могут отразиться и на простых потребителях — прежде всего, ростом цен: пересев требует значительных затрат, а потому неизбежно подорожание хлеба, гречки.

Как сообщало ИА REGNUM, декабрь-январь в Воронежской области выдались аномально тёплыми, крупные снегопады — были единичными, и снежный покров быстро сходил из-за плюсовой температуры.