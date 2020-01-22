Архангельск, , 13:24 — REGNUM Крупнейший оператор лесосырья — группа компаний «Титан» восстановил за год 16,7 га архангельского леса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе холдинга.

На лесных угодьях было посажено около 2,5 миллионов саженцев хвойных деревьев. Половина из них — с закрытой корневой системой.

«В течение года лесоводы холдинга проводили минерализацию почв, что важно для хорошего прорастания семян и закрепления всходов, сохраняли жизнеспособный подрост, ухаживали за молодыми деревьями», — отметили в пресс-службе.

В 2020 «Титан» планирует провести работы по лесовосстановлению на площади 20 тыс. га, которые будут включать мероприятия по содействию естественному восстановлению леса и посадку культур сосны и ели.

Инвестиции в это направление деятельности составят более 90 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года ГК «Титан» уличили в незаконной рубке леса на территории Двинско-Пинежского заказника. Чтобы компенсировать урон от нелегальной рубки общей площадью около 150 га, лесозаготовитель взял под охрану участок площадью 1834 га.