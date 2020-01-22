Минск, , 13:22 — REGNUM По итогам 2019 года Белоруссия сократила перевозку грузов, но нарастила продажу услуг пассажирского транспорта. Об этом говорится в опубликованных материалах Национального статистического комитета республики.

«В 2019 году организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 427,8 млн тонн грузов, или 93,9% к 2018 году. Грузооборот составил 130,8 млрд тонно-километров, или 94,2% к соответствующему периоду 2018 года», — сказано в сообщении Белстата.

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При этом услугами пассажирского транспорта за 2019 год воспользовались 1969,5 млн человек — прирост 0,5% к соответствующему периоду 2018 года. Пассажирооборот составил 27 227,1 млн пассажиро-километров, что на 6,7% больше показателя позапрошлого 2018 года.