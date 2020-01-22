Липецк, , 13:47 — REGNUM Средства на выплату пособий для первого ребёнка Министерство финансов РФ перечисляет с опережением графика. Сбои возможны на уровне регионов, заявил президент РФ Владимир Путин 22 января на встрече с общественностью в Липецкой области.

Путин подчеркнул, что не знает ни об одном случае задержки перечислений из федерального бюджета. Речь может идти о ситуации в регионах, так прокомментировал президент информацию о перебоях с выплатами.

«На встречах с коллегами, губернаторами обязательно об этом буду говорить», — заверил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, о выплате детских пособий на первого ребёнка президент РФ заявил в послании Федеральному собранию. Датой начала таких выплат было объявлено 1 января 2020 года.