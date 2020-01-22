Москва, , 13:16 — REGNUM Законопроект о регулировании нефтяной отрасли России внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым и Иваном Мельниковым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Законопроект «О государственном регулировании деятельности в нефтяной отрасли Российской Федерации» «призван обеспечить государственное регулирование этой отрасли, весьма отличающейся от структуры газовой отрасли, в которой основной системообразующей организацией является ПАО «Газпром» и его региональные структуры, которому принадлежат все магистральные газопроводы и газовые объекты по всей стране», отмечают авторы.

В частности, предлагается создать Единую систему снабжения нефтью и нефтепродуктами, в которую должны войти все вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), независимые нефтяные организации, не входящие в состав ВИНК, ПАО «Транснефть» — единственный собственник магистральных трубопроводов нефти и нефтепродуктов и объектов, технологически связанных с ними.

Правительству Российской Федерации по согласованию с Центробанком России предписывается осуществить государственные меры по переводу с 1 июля 2020 года 100% операций по реализации (сбыту) нефти и нефтепродуктов всеми организациями нефтяной отрасли через Санкт-Петербургскую Международную товарно-сырьевую Биржу, а также подготовить предложения по созданию резервного фонда нефтепродуктов на основе инфраструктуры Росрезерва и ПАО «Транснефть» как важного элемента биржевой торговли.