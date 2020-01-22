Давос, Швейцария, , 12:54 — REGNUM Новому правительству России стоит ослабить налоговую нагрузку в нефтяной отрасли. Это позволит дольше осваивать стареющие месторождения, заявил глава британской нефтегазовой компании ВР Боб Дадли в интервью ТАСС.

По его словам, в России налоговое бремя в нефтяной отрасли одно из самых высоких в мире. Стоит ослабить этот режим настолько, чтобы сохранить конкурентоспособность и не допустить снижения инвестиций.

«Но в то же время я бы не хотел раздавать советы российскому правительству», — добавил Дадли в беседе, которая произошла полях Всемирного экономического форума в Давосе до назначения нового правительства РФ.

Дадли добавил, что при снижении нагрузки нужно учесть договоренности с ОПЕК+ и состояние сибирских месторождений, например, Самотлора и Приобского, которые постепенно иссякают.