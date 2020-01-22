Киев, , 12:45 — REGNUM Украинская госкомпания «Укртрансгаз» сегодня, 22 января, сообщила, что на все имущество компании и ее средства на счетах наложен арест.

Как уточняет пресс-служба «Укртрангаза», спорное дело касается решения Арбитражного суда Киева от 2007 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Компания подчеркивает, что блокирование денежных средств и их незаконная растрата могут негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению прохождения отопительного сезона на Украине.

Отмечается, что «Укртрансгаз» обратился в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро «для защиты своих интересов».

Комментариев от силовиков по этому делу в настоящий момент еще нет.