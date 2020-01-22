Чебоксары, , 12:32 — REGNUM Администрация Чебоксар обратилась в арбитраж Чувашии с банкротным иском к ЗАО «Корпорация «Энергетик», которой ранее проиграла судебный спор за несколько зданий. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 16 января 2020 года, сумма исковых требований — 5 205 746,82 рубля. Это не первый банкротный иск к корпорации, в сентябре 2019 года суд отказал во введении наблюдения за ней по иску налоговой службы. Последняя тогда выставила счёт на 454,2 тыс. рублей, но ответчик частично погасил долг и дело прекратили.

Мэрия столицы Чувашии и корпорация неоднократно встречались в судебных заседаниях. Один из гражданских споров до сих пор не рассмотрен до конца. В нём первоначальным истцом выступает мэрия, а корпорация — ответчиком. Речь идёт о взыскании 1 461 382 рублей 90 копеек долга по договору аренды земли и встречном иске общества «о признании договора аренды земельного участка недействительным».

В суде ЗАО заявило, что на участке по Марпосадскому шоссе, 4 «расположено бомбоубежище и другие объекты федеральной собственности (подземные коммуникации и кабельные линии)». Дело продолжат разбирать в конце февраля 2020 года.

В июне 2019 года ЗАО выиграло спор с администрацией за одноэтажное кирпичное здание с антресолью (литера 57) площадью 604,10 кв. м на Марпосадском шоссе, 4. Из дела известно, что спорный объект построен в 1993—1995 годы Чебоксарским дочерним предприятием «Энергетик» — правопредшественником ООО «Малое строительное-монтажное предприятие «Энергетик» как сооружение вспомогательного использования в составе производственной базы ОАО «Чувашэнерго». Все основные средства правопредшественника были переданы истцу, на чём он и базировал свой иск.

«С момента передачи 09.09.1997 года спорного объекта от Чебоксарского дочернего предприятия «Энергетик» в собственность ЗАО «Корпорация «Энергетик», последнее стало владеть, пользоваться и распоряжаться им и нести расходы на его содержание», — отметил судья.

В феврале 2019 года ЗАО также выиграло спор за трёхэтажное кирпичное здание (литера 56) площадью 667,50 кв. м по тому же адресу.

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО учреждено в мае 1997 года, основной вид деятельности — аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования, директор — Рустамбек Турсуналиев. Корпорация была в числе учредителей ликвидированного на сегодня ОАО «Чебоксарский аккумуляторный завод».