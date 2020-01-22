Москва, , 12:32 — REGNUM Дилеры немецкого автопроизводителя Volkswagen в 2019 году продали юридическим лицам в России 34 668 машин, что на 8,7% превышает уровень продаж 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

От общего числа продаж автомобилей немецкой марки доля корпоративных продаж составила 33,2%.

Отдельно стоит отметить, что корпоративные продажи модели Polo в прошлом году показали лучший результат за все время продаж автомобиля в России — 25 612 единиц.

Продажи автомобилей Volkswagen в каршеринг в 2019 году выросли в два раза по сравнению с 2018 годом.

В общей сложности за прошлый год дилеры Volkswagen реализовали в России 104 386 машин, что на 1,6% меньше результата предшествующего года. Таким образом, Volkswagen занял пятое место по реализации машин среди всех автопроизводителей в РФ. При этом доля рынка бренда составила 5,9% от всех проданных в стране авто.

Напомним, в марте 2020 года на автосалоне в Женеве компания Volkswagen готовится представить обновлённую модель Golf GTI с переработанным двухлитровым турбомотором от базовой модели производительностью 242 или 287 л. с. в зависимости от комплектации.

Читайте также: Volkswagen запатентовал в Бразилии пикап на основе Tiguan