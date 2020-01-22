Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM В период с января по апрель текущего года в Ростовской области лишатся работы более 4,6 тыс. человек. Сокращения сотрудников пройдут на 160 предприятиях региона.

«Это лишь 0,5% от общей численности работников предприятий и организаций Ростовской области. Вместе с тем, из намеченных к увольнению работников, как правило, фактически высвобождается не более 50%», — цитирует портал donnews.ru представителя донского управлении государственной службы занятости населения.

Ожидается, что «Ростовский электрометаллургический завод» уволит 733 сотрудника, МУП «Горводоканала» Новочеркасска — 619 человек, ООО «Палмали» — 611 человек, ООО «Евродон» — 505 работников.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в настоящее время ощущается дефицит медсестер, поваров, сварщиков и учителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области не хватает медсестёр, поваров и учителей