Иркутск, , 12:22 — REGNUM Министерство лесного комплекса Иркутской области совершило перезагрузку, изменив многие подходы к распоряжению лесами, к их охране и защите. Об этом сегодня, 22 января, наIV открытом форуме прокуратуры Приангарья «Лес — главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики» сообщил исполняющий обязанности регионального министра лесного комплекса Дмитрий Петренев. Его слова цитирует официальный сайт региона.

«Сегодня мы начали работу по прекращению прав на рубку защитных лесов. И первое, что мы сделали: в судебном порядке остановили рубки в природных заказниках. Они осуществлялись по 10 договорам. Расторгаем договоры и дополнительные соглашения на рубки защитных лесов. На сегодняшний день у нас уничтожено 5,5 млн куб. м защитных лесов на площади более 23 тысяч га, ущерб государству от такой деятельности, по данным Рослесхоза, составил 44 млрд рублей», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным Счётной палаты РФ, в 2018 году более половины незаконно вырубаемого в России леса пришлось на Иркутскую область. Наиболее известным уголовным делом, связанным с масштабными рубками, возбудили в 2019 году. Главным обвиняемым стал теперь уже экс-министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда. Его арестовали за то, что он доподлинно знал о незаконности вырубки деревьев в заказнике Туколонь, но ничего не предпринял.

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