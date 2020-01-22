Москва, , 12:21 — REGNUM Введение электронного документооборота в системе tax free однозначно поднимет имидж российского туризма, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, комментируя возможность формирования электронного чека в системе tax free.

«Принятие законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации. Если копнуть глубже, то на практике это означает: теперь, как и путешествуя по Европе, а всего схемы tax free предусмотрены в 40 странах мира, включая с 2017 года и Белоруссию, в России зарубежные туристы станут охотнее скупать приглянувшиеся им товары. Зная, что обойдутся им они на 20% дешевле, а оформить налоговый вычет через электронный документ будет куда проще.

В пилотном виде tax free ввели в России перед футбольным мундиалем в городах, принимающих матчи, сейчас система заработает шире. Но tax free по-прежнему, очевидно, удастся оформить лишь в магазинах, заранее подавших в систему свою заявку. Алкоголь, табак и другие подакцизные товары под tax free не попадают.

Имидж российского туризма это точно поднимет. А иностранные гости чаще станут привозить подарки друзьям, покупать и лично для себя дизайнерскую одежду или самобытные сувениры: гжель, хохлому, самовары.

Ещё более востребованы станут сибирские богатства: в специализированных магазинах полки ломятся от охотничьих трофеев, кедровых орехов, алтайских и таёжных чаёв, ягод-дикоросов — и вовсе не по сходным ценам.

Покупки обойдутся дешевле, зато средний ценник будет во многих случаях подтягиваться к минимальной планке в 10 тыс. рублей, чтобы получить компенсацию по tax free. Сумма, вполне доступная для большинства иностранных гостей, но не лишняя для российских магазинов и производителей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект об электронном документообороте в системе tax free.

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