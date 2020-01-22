Шебекино, Белгородская область, , 12:22 — REGNUM Первая очередь производства высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования запущена в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального департамента экономразвития. Продукцию завода будут поставлять на рынки Украины, Белоруссии, Казахстана.

Основной спектр выпускаемой продукции — высокотехнологичные серверные шкафы и аксессуары, антивандальные ящики, всепогодные, климатические и ЦОД решения, сейфы. На предприятии запущены новые обрабатывающие центры, лазерный комплекс, заработала линия автоматической покраски. Общие затраты на первую очередь проекта составили порядка 120 млн рублей, создано 107 рабочих мест. Площадка под производство расположена рядом с бывшим сахарным заводом, памятником архитектуры начала XX века.

«Сегодня мы видим, что сюда зашел очень серьёзный инвестор, который имеет чёткий план развития всей площадки, основного корпуса бывшего сахарного завода — а это историческое здание. Я думаю, что через 2−3 года здесь появится один из ведущих технологических и инновационных центров Белгородской области, продукция которого ориентирована на телекоммуникационную промышленность», отметил на открытии губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Инвестпроект реализован в рамках региональной программы «500/10 000», целью которой является развитие промышленных производств в сельской местности. По итогам 2019 года разработано 576 проектов, предусматривающих создание более 4,2 тысяч рабочих мест и объём инвестиций 12,5 млрд рублей. Проекты инициированы как в сферах промышленного производства, так и оказания услуг населению.