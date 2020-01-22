Москва, , 12:08 — REGNUM В 2019 году самым продаваемым пикапом в России стал УАЗ «Пикап». Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

УАЗ «Пикап» уже третий год становится лидером в этом сегменте. Так, в прошлом году владельцами этого авто стали 3600 российских автолюбителей, что на 5,2% меньше, чем в предшествующем году.

На второй строчке разместился японский пикап — Toyota Hilux. Его реализация в 2019 году составила 3180 штук, что на 0,3% меньше уровня 2018 года. На третьем месте данного рейтинга находится ещё один японский пикап — Mitsubishi L200. За пошлый год дилеры автокомпании реализовали 2019 единиц таких авто. Здесь наблюдается падение продаж на 33,3%.

По данным агентства, всего за год в России было реализовано 10,5 тыс. новых пикапов. Это на 8,5% меньше результата продаж 2018 года.

Напомним, с начала текущего года на авторынке России выросла стоимость двух комплектаций бортового фургона УАЗ «Профи». Цена повысилась на 58 тыс. рублей. При этом повышение коснулось только платформы с двухрядной кабиной.

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