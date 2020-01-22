Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В международном аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» открыли капсульный отель Time Sleep. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отель, оборудованный душем и санузлом, имеет 17 одноместных ячеек-кабин, четыре двухместные капсулы, семейный номер с двумя двухместными кроватями и один VIP-номер с двухместной кроватью и индивидуальной ванной комнатой.

В числе удобств капсульных номеров также индивидуальная система воздухообмена, светильник и розетка. Постояльцев отель принимает круглосуточно.