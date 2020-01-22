Москва, , 11:57 — REGNUM В России за 2019 год банки выдали 19,45 миллионов потребительских кредитов. Это на 2,7% больше чем в 2018 году — 18,93 миллионов. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самое большое число потребительских кредитов выдано в Москве (880,7 тыс.), Московской области (821,1 тыс.) и Краснодарском крае (755,0 тыс.),.

Серьезная динамика роста отмечена в Тюменской области (12,4%), Ставропольском крае (11,7%) и Москве (11,5%). При этом уменьшение количества выданных кредитов зафиксировано во Владимирской (-3,5%) и Белгородской (-0,2%) областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за январь-сентябрь 2019 года выдано 14,18 млн потребительских кредитов. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года (13,64 млн).

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