Майкоп, , 11:58 — REGNUM Адыгея в 2019 году освоила 99% средств, выделенных на реализацию национальных проектов, о чем руководитель республики Мурат Кумпилов доложил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Их рабочая встреча состоялась накануне, 21 января, в Москве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Кумпилов и Матвиенко обсудили вопросы социально-экономического развития Адыгеи и реализации нацпроектов. Председатель Совфеда поинтересовалась ходом выполнения в республике инфраструктурных проектов, в частности, дорожного строительства.

Отметим, что для достижения целей, показателей и результатов нацпроектов в Адыгее разработано 50 региональных проектов.

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Напомним, по состоянию на 8 ноября 2019 года Адыгея, согласно данных в системе «Электронный бюджет», на 75,5% освоила бюджет, заложенный на исполнение нацпроектов. По этому показателю республика заняла второе место среди субъектов РФ, уступив лишь Чечне.