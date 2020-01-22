Москва, , 11:57 — REGNUM Детское здравоохранение будет в достаточной мере профинансировано. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова, передает 22 января телеканал «Россия».

Она отметила, что детскому здравоохранению всегда уделяется особый приоритет. Этот вопрос является одним из ключевых в национальном проекте «Здоровье». Финансирование будет достаточным, добавила вице-премьер.

«Хватит, можете не сомневаться», — сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Татьяна Голикова осталась заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики после назначения нового правительства 21 января. Она занимает этот пост с 18 мая 2018 года.

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