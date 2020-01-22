Душанбе, , 11:51 — REGNUM Предприятия горнорудной промышленности и драгоценных металлов Таджикистана за 2019 год произвели продукции на сумму свыше 712 млн долл., что в сравнении с показателем 2018 года больше на 17,7%. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на министерство промышленности и новых технологий Таджикистана.

В министерстве отмечают, что за этот период объём добычи золота вырос на 26,2%, а серебра — на 17%.

При этом за двенадцать месяцев 2019 года в общем объёме выпущенной промышленной продукции четвёртая часть (25,2%) приходится на продукцию предприятий именно горнорудной промышленности.

По данным ведомства, за 2019 год предприятия горнорудной промышленности и драгоценных металлов экспортировали за рубеж продукцию на сумму порядка 311 млн долл.