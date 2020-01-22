Москва, , 12:02 — REGNUM В 2019 году российские автолюбители приобрели 11 311 новых купе-кроссоверов Renault Arkana. Об этом сообщает пресс-служба французской автокомпании.

Такое количество автомобилей было продано дилерами бренда в России с июля (когда модель появилась на рынке России) по конец 2019 года.

В компании отмечают, что более 60% владельцев купе-кроссоверов впервые стали клиентами Renault. Так, новинка привлекла большое количество молодой аудитории. Покупателей моложе 34 лет оказалось более 25%.

Стоит отметить, что Arkana стала первым автомобилем, который был снабжён новым турбомотором ТСе 150, созданным в сотрудничестве с компанией Daimler. Этот мотор агрегатируется с бесступенчатой автоматической коробкой передач CVT X-Tronic последнего поколения.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году в России было куплено 144 989 моделей Renault. Это на 6% больше результата 2018 года. В итоге в 2019 году марка Renault заняла четвертое место по реализации автомобилей среди всех автопроизводителей в России.

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