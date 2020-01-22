Сеул, , 11:52 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает возможность возобновления межкорейского железнодорожного проекта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в настоящее время правительство страны работает над составлением списка оборудования, необходимого для реализации проекта.

Отмечается, что помимо этого будет составлен детальный план, который впоследствии представят на обозрение корейско-американской рабочей группе.

По сообщеним, в настоящее время власти страны обсуждают данный проект с представителями США по различным каналам.

В связи с этим посол Южной Кореи в США Ли Су Хёк на встрече с журналистами заявил, что правительству необходимо возобновить работу по межкорейским проектам в рамках международных санкций. Он также отметил, что первоочередным проектом является межкорейский железнодорожный проект.

Дипломат также добавил, что США никогда не отрицалитот факт, что межкорейское сотрудничество окажет положительное влияние на денуклеаризацию и улучшение отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.