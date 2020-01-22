Душанбе, , 11:48 — REGNUM За двенадцать месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Таджикистана при росте 7,1% составил свыше 4,5 млрд долл., что в сравнении с 2018 годом больше почти на 300 млн долл. Такие данные приводит Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

За указанный период Таджикистан продал за рубеж продукцию на общую сумму 1 млрд 175 млн долл., что на 101 млн превышает показатель 2018 года. Импорт составил 3,3 млрд долл. или на 200 млн больше относительно показателя 2018 года.

По большей части Таджикистан экспортировал минеральные продукты — 39,1%, недрагоценные металлы и изделия из них — 18,6%, текстильные материалы — 17,1%. В страну тем временем ввозились минеральные продукты — 18,8%, транспортные средства, машины и оборудование — 12,7%, продукты химической промышленности — 9,8%.

За 2019 год Таджикистан торговал со 105 странами мира.

Россия остается главным торговым партнёром Таджикистана. Общая сумма товарооборота двух стран составила свыше 1 млрд долл. С Казахстаном Таджикистан наторговал на сумму порядка 960 млн долл., с Узбекистаном — на 362 млн долл.