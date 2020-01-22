Душанбе, , 11:44 — REGNUM За 2019 года горнорудными предприятиями Таджикистана было добыто более 2 млн тонн угля, что в сравнении с 2018 годом больше на 121 тыс. тонн. По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, это самый большой уровень добычи в истории угольной отрасли страны.

В 2018 году только 11 из 18 предприятий работали, остальные 7 не могли функционировать, так как истёк срок их лицензии. Порядка 97% топлива было добыто пятью предприятиями: «Фон-Ягноб», «Талко-Ресурс», ООО «КМТ», «Зидди» и ОАО «Ангишт».

Больше половины от общего объёма продаж закупила ТЭЦ «Душанбе-2». Доля угля, выкупленная промышленными предприятиями страны, составила 31%, 13% — население, 3% — бюджетные предприятия. При этом на экспорт было отправлено лишь 0,9% от общего всего добытого угля. Пакистан и Узбекистан импортировали порядка 18 тыс. тонн этого вида топлива.

Министерство промышленности страны планирует увеличить показатели добычи угля при помощи подземного способа добычи — шахты. В 2018 году подобным образом было добыто 5,5% всего произведённого угля.

Добыча угля в Таджикистане выросла с 870 тыс. тонн в 2014 году до 2 млн тонн в 2019 году: почти в 2,3 раза.