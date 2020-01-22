Душанбе, , 11:43 — REGNUM За двенадцать месяцев 2019 года объём производства в сфере рыбоводства вырос до 2 749,3 тонны. При этом за вышеуказанный период прибыль от продажи рыбы составила 5,374 млн долл., что в сравнении с 2018 годом больше на 31,2%. Об этом сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

По данным агентства, в рыбных хозяйствах Хатлонской области страны было произведено 2 236,3 тонны рыбы, Согдийской области — 369,9 т, Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) — 48,1 т.

Основной улов составляют: толстолобик (547,4 т), сазан (179,5 т), белый амур (233,1 т), форель (42,2 т), судак (28,5 т).

Напомним, что за период январь-ноябрь 2018 года в Таджикистане было произведено 1 247 тонн рыбы (снижение на 9,5% по сравнению с тем же показателем за аналогичный период 2017 года) на сумму порядка 2,5 млн долл.

Отметим, что именно сотрудники рыбоводства в Таджикистане получают самую низкую заработную плату — в среднем 586 сомони в месяц или чуть больше 60 долл.