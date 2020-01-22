Киев, , 11:54 — REGNUM Компания «Укрзализныця» планирует подписать меморандум о сотрудничестве с немеким железнодорожным оператором Deutsche Bahn, заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Скичко 21 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, речь идёт не о приватизации или концессии, а о «привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений».

Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видеозапись прибытия в офис «Укрзализныци» членов наблюдательного совета компании — директора представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Шевки Аджунера и шведского экономиста Андерса Ослунда. Журналисты считают, что поводом для собрания является вопрос сотрудничества с Deutsche Bahn.

Подписание документа запланировано на 22 января 2020 в швейцарском Давосе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Укрзализныця» была включена в список государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

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