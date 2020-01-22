Самара, , 11:19 — REGNUM Аукцион по продаже имущества банка-банкрота из Самары — АО «АктивКапитал Банк» по большинству позиций не состоялся из-за отсутствия заявок и допущенных до торгов участников. На продажу в рамках банкротного дела выставлялись три просторные квартиры в Санкт-Петербурге, которые являются объектами культурного наследия, а также земли, здания, усадьба «Август Парк», недвижимое, движимое имущество в Самарской, Московской областях и других регионах России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По одному из тендеров лотами выступали три квартиры — объекты культурного наследия на Лиговском проспекте, 63, литера А и улице Шпалерная, 26. Квартиры имеют площади от 131,8 кв. м до 344,7 кв. м и начальную стоимость от 30,97 до 252,984 млн рублей. По двум квартирам отмечено, что «проводится работа по выселению предыдущего собственника».

Второй тендер включал существенно больший список лотов. В их числе — подмосковная усадьба «Август Парк» с пристройками, сооружениями и земельными участками общей площадью 140 894,94 кв. м, выставленная за 55,9 млн рублей, но так и не нашедшая покупателя. В списке также — нежилое здание площадью 1 207,9 кв. м в Москве с правом аренды земли (начальная цена — 204,516 млн рублей), квартиры, дома в Магаданской, Самарской, Московской областях, автомобили, права требования долгов у коммерческих компаний по кредитам и большой портфель земельного актива в разных населённых пунктах Самарской области.

Напомним, без лицензии банк, учреждённый в июле 1994 года, остался в конце марта 2018 года. Среди оснований был «ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами».

На момент отзыва лицензии по размеру активов банк был на 117-м месте в банковской системе РФ. В деле банка не обошлось без уголовных преступлений. Так, в январе 2019 года конкурсный управляющий направил правоохранительные органы заявление «по фактам хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства».

ЦБ РФ лишил лицензии самарский «АктивКапитал Банк»