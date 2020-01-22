Великий Новгород, , 11:07 — REGNUM В Новгородской области в 2019 году, по оперативной информации регионального министерства сельского хозяйства, надои молока в расчёте на одну корову достигли 4845 кг — 107,2% к 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре регионального правительства, отметив, что «это самый высокий показатель продуктивности в истории молочного производства в Новгородской области».

«К уровню 1990 года прирост молочной продуктивности составил 2274 кг», — пояснили в пресс-центре.

Рост продуктивности животных увеличился «благодаря генетическому потенциалу, накопленному в стадах области, и целенаправленной селекционно-племенной работе».

Рекордсменом по надоям стало ООО «Передольское» из Батецкого района: здесь надои на одну корову превысили 7094 кг, что почти вдвое больше сренеобластного показателя.

В региональном минсельхозе также назвали корову, которая заняла первое место: это корова по кличке Катя из хозяйства «Передольское», которая за год дала почти 12 тонн молока — 11 827 кг. Абсолютный рекорд за последние 15 лет принадлежит этому же хозяйству — в 2016 году лучшей была корова Верба с удоем 12 557 кг.

Напомним, в Новгородской области работает пять племенных репродукторов по молочному скотоводству — ООО «Передольское», ЗАО «Савино», ОАО «Ермолинское», ООО «Новгородский бекон», СПК «Левочский». Средняя продуктивность в них в 2019 году составила 6519 кг (108,9% к 2018 году).