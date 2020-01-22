Киев, , 10:55 — REGNUM Объем перевозок железнодорожным транспортом из Украины в страны ЕС и обратно в 2019 году составил 947 тысяч пассажиров.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба украинской госкомпании «Укрзализныця», передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

Как отмечает источник, соответствующий показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 14,9%.

Самый популярный маршрут — экспресс «Киев — Перемышль» (Польша), в прошлом году туда и обратно на этом поезде путешествовало более 482 тыс. пассажиров.

Также в первой тройке, с большим отставанием от лидера, маршруты Киев — Варшава (61 тыс. пассажиров) и Одесса — Перемышль (59 тыс. пассажиров).

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Укрзализныце» назвали пятерку вокзалов Украины с наибольшим пассажиропотоком в 2019 г. на первом месте ожидаемо главный железнодорожный вокзал страны в Киеве, также в первой тройке — вокзалы Львова и Харькова.