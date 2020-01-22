Сеул, , 10:55 — REGNUM В 2019 году темпы экономического роста Южной Кореи составили 2%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

По их словам, это самый низкий показатель с 2009 года, когда страну накрыл финансовый кризис.

По данным ЦБ, в стране трижды фиксировали низкий показатель. В 1980 году темпы экономического роста составили — 1,7%, в 1998 году — 5,5%, в 2009 году — 0,8%.

Специалисты отмечают, что основными причинами спада темпов экономического роста являются вялый экспорт на фоне торговых споров между США и Китаем, замедление темпов роста мировой экономики, сокращением инвестиций в производственные мощности и строительство.

Отмечается, что в 2019 году объём инвестиций в производство сократился на 8,1%, в строительство — на 3,3%, темпы роста потребительских расходов— на 1,9%. Кроме того, в прошлом году экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 10,3%, однако, предполагается, что в 2020 году он увеличится на 3%.