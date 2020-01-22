Киев, , 10:46 — REGNUM Власти Украины намерены в ближайшее время приватизировать некоторые «непрофильные активы» государственных компаний, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По информации главы правительства, этот вопрос обсуждался 21 января на совещании с представителями государственных предприятий. Непрофильные активы госкомпаний плодят коррупцию, уверен Гончарук, поэтому они будут отданы в частный сектор.

«Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие… Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски», — информирует украинский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Гончарук озвучил главе Фонда государственного имущества Дмитрию Сенниченко задание провести в 2020 году приватизацию более 300 объектов. По информации властей, уже в первом квартале нынешнего года Фонд госимущества планирует объявить более 200 аукционов с «новым качеством раскрытия информации».