Москва, , 10:39 — REGNUM Законопроект о коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности должен быть принят до апреля 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В экономической части своего послания президент по-новому посмотрел на проблему внедрения современных технологий. Подготовленный сенаторами законопроект по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности позволяет решить эту задачу. Прошу комитет по науке, образованию и культуре до апреля обеспечить его принятие», — заявила Матвиенко.