Москва, , 10:40 — REGNUM Для удовлетворения потребительского спроса в России выпущено недостаточное количество Renault Duster, сообщили дилеры. Об этом 22 января сообщают «Ведомости».

По данным издания, произведенные в 2019 году внедорожники будут проданы до конца января. При этом поставка автомобилей 2020 года только началась.

Сообщается, что обычно запас поступающей дилерам продукции рассчитан на 1,5−2 месяца реализации. А создавшаяся ситуация связана с неверным расчетом, выполненным производителем.

На данный момент внедорожники приходится ждать две-три недели. Их дефицит будет устранен только в марте.

Напомним, по информации Ассоциации европейского бизнеса, французская марка Renault занимает четвертое место по продажам в России. За 2019 год на российском авторынке было продано 144 989 автомобилей Renault. Самой популярной моделью французской компании стал по итогам прошлого года внедорожник Duster.

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