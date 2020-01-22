Усть-Коксинский район, Алтай, , 10:36 — REGNUM В Усть-Коксинском районе Алтая сегодня, 22 января состоялось торжественное открытие солнечной электростанции мощностью 40 МВт. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, она стала крупнейшей СЭС в Сибири и входит в десятку самых крупных в России.

«Станция позволит обеспечить надёжность электроснабжения, забыть о дефиците мощностей для новых потребителей, позволит более успешно развивать бизнес в одном из самых красивых и уникальных районов республики, создаст новые рабочие места», — заявил на открытии глава региона Олег Хорохордин.

Инвестором проекта выступила группа компаний «Хевел», которая ранее построила здесь пять подобных объектов общей мощностью 45 МВт. А всего с открытием Усть-Коксинской станции установленная мощность солнечной генерации в республике достигла 120 МВт.

По мнению гендиректора группы компаний Игоря Шахрая, строительство сетевой солнечной генерации в республике позволило на треть сократить объём перетоков электроэнергии из соседних регионов, а также способствует развитию малой и автономной генерации на базе солнечной энергии.

«Расчётная годовая выработка всех солнечных электростанций составит около 154 млн кВт⋅ч. Это позволит обеспечить за счет солнечной электроэнергии более 30% потребления региона», — подчеркнули в правительстве.

Читайте также: Солнечную электростанцию на Алтае перевели на дистанционное управление