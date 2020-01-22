Москва, , 10:34 — REGNUM В России необходимо в кратчайшие сроки провести меры по улучшению инвестиционного климата. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 января заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Михаил Владимирович Мишустин на первом практически заседании правительства также сделал отдельный акцент на необходимости новой инвестиционной политики в стране, обратил внимание на необходимость улучшение инвестиционного климата», — заявила Матвиенко.

Она указала, что для увеличения доходов граждан необходимы структурные изменения экономики, что осуществимо только через расширение объёмов инвестиций.

«Необходимо ускорить принятие пакета законопроектов по защите и поощрению капиталовложений. Важную роль для инвестиций будет иметь решение о компенсации регионам из федерального бюджета двух третей потерь от ведения инвестиционного налогового вычета. Для этого потребуется корректировка федерального бюджета, правил распределения межбюджетных трансфертов. Прошу Николая Андреевича Журавлева и профильные комитеты оперативно подключиться к этой работе», — указала Матвиенко.