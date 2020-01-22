Сеул, , 10:31 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее было продано 3,45 млрд пачек табачной продукции, что на 0,7% меньше, чем в 2018 году. Об это сообщает газета Dong A Illbo со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По данным министерства, данный показатель продолжает сокращаться на протяжении трех лет подряд с 2016 года.

Известно, что продажи сигарет сократились 2,4%, до 3,06 млрд пачек, а продажи электронных сигарет, напротив, увеличились, на 9,3%, до 360 млн единиц.

По мнению экспертов, спад объёмов продаж вызван проводимой на государственном уровне кампанией против курения и повышением цен.

Налог на табачную продукцию также сократился на 6,5%, до 11 трлн вон (~$9,42 млрд), а экспорт — на 6,2%, до 3,36 млрд пачек.