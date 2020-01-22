Москва, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщает официальный сайт правительства России.

Целью изменений названа реализация Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Поручено подготовить и внести в правительство РФ изменения в законы «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» до 11 февраля. Исполнением займутся Минфин и Минтруд.

О необходимости изменений параметров федерального бюджета Мишустин сообщил членам правительства на заседании 21 января.

«Нам необходимо внести поправки в федеральный бюджет, который касается всех социальных выплат, о которых говорил президент в послании. Я прошу этим заняться незамедлительно, мы всё это обсудили и сегодня в правительстве поговорим об этом», — сказал он.