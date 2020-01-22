Москва, , 10:06 — REGNUM Японская автокомпания Datsun приступила к продажам в России рестайлингового седана Datsun on-DO. Об этом 22 января сообщает пресс-служба компании.

Дизайн обновлённого седана выделяется новым передним бампером и новой формой зеркал заднего обзора, имеющими светодиодные указатели поворотов. Автопроизводители также оснастили автомобиль передними фарами с новой линзованной оптикой.

Стоит отметить, что в рестайлинговой версии во всех комплектациях бамперы и корпус зеркал заднего обзора окрашены в цвет кузова. В вариантах комплектации Dream I и Dream II стали доступны передние кресла с увеличенной боковой поддержкой, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, авто оснащено боковыми подушками.

Всего для седана доступны три варианта отделки кресел и колесных дисков. Стоимость новинки начинается от 500 тыс. рублей за модель 2019 года выпуска.

Напомним, дилеры американской компании Roadster Salon начали принимать заказы на электрокар, созданный на основе классического Fiat 124 70-х годов. Мощность электрокара равна 203 л. с.

Электромобиль создан на основе классического Fiat 124 70-х годов.

Читайте также: Продажи новых авто в РФ в 2020 году могут снизиться — Минпромторг