Давос, Швейцария, , 09:59 — REGNUM Всемирной торговой организации (ВТО) удастся решить проблему, возникшую с Апелляционным органом организации. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.

Читайте также: Вашингтон пытается тормозить деятельность ВТО — Лавров

По его словам, нынешний механизм разрешения споров, который существует уже 25 лет, является «жёстким», и поэтому неудивительно, что он вызывает разногласия и критику.

«Я уверен на 100%, что он (механизм разрешения споров ВТО) выживет, но он изменится», — приводит ТАСС слова главы организации.

Читайте также: Strategist: можно ли спасти ВТО или она обречена на крах?

Азаведу добавил, что сейчас в ВТО ведётся дискуссии о возможных изменениях в этот механизм.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав Апелляционного органа ВТО входят семь судей. С 2017 года США блокируют процедуру назначения новых судей апелляционной инстанции организации. После того как истекли сроки полномочий четырех судей, в Апелляционном органе осталось трое судей — минимальное количество, необходимое для того, чтобы орган мог функционировать.

10 декабря 2019 года после истечения сроков полномочий ещё двух судей деятельность Апелляционного органа оказалась парализована.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США не оставляет попыток навязать свои подходы и тормозит деятельность ВТО, где из-за американской позиции не функционирует в нормальном режиме механизм урегулирования споров.

Читайте ранее в этом сюжете: Project Syndicate: как реанимировать работу Апелляционного органа ВТО?