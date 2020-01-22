Хартум, , 10:03 — REGNUM Около 30% экспортеров скота в Судане «лишились прибыли» из-за вспышки лихорадки Рифт-Валли. Об этом передает The Guardian Africa со ссылкой на заявление члена независимого объединения экспортеров скота в Хартуме.

По словам Сиддика Хедоба, тысячи овец, ожидающих экспорта, умерли от голода и жажды, после того как вспышка лихорадки Рифт-Валли привела к временному запрету торговли с Саудовской Аравией.

Появление заболевания в любой стране, которая зависит от экспортной торговли скотом, потенциально катастрофично, отмечают журналисты. Предполагается, что после получения информации о вспышке заболевания страны уведомят Всемирную организацию по охране здоровья животных (МЭБ), которая затем наложит ограничения на их торговлю.

По данным Международного торгового центра, живые животные являются одним из наиболее важных экспортных товаров Судана, который в 2018 году принес около 500 млн долларов США прибыли.

Министры правительства Судана признают, что отправка уведомления в МЭБ в сентябре 2019 года было сложным решением, так как они осознавали, что это будет иметь глубокие экономические последствия. В результате чего в октябре Саудовская Аравия, которая закупает более 70% своего скота у Судана, объявила о запрете на импорт .

Запрет имел разрушительные последствия для фермеров и экспортеров, которые были вынуждены в некоторых случаях продавать своих животных за половину обычной цены.

«Когда министр здравоохранения объявил об этом решении, в Порт-Судане было около 80 000 овец, ожидающих отправки в Саудовскую Аравию, но этого не произошло, хотя они все были здоровы, — сказал Хедоб. — Таким образом, они провели около четырех дней без еды и питьевой воды, и многие из них умерли и были брошены в море».

Однако другие источники отрицали, что животные были выброшены в воду.

Экспортер Абдельрахман Эль-Шаих сообщил, что из-за запрета тысячи голов его скота содержались в городе Омдурман, что стоило ему немалых денег. Он не знал, когда именно их можно будет отправить в Саудовскую Аравию.

«У меня 6000 овец, и мне пришлось держать их в Омдурмане. Содержание каждой из них стоило мне 40 суданских фунтов (0,9 долларов США) в день, [которые тратились] на еду и питье, помимо того, что я плачу ветеринару», — сказал он.

Однако чиновник из правительства Судана заявил, что уведомление МЭБ было правильным решением.

Министр здравоохранения Судана Акрам Алтум сообщил в интервью The Guardian: «Когда я впервые проконсультировался с министром финансов, министром иностранных дел, министром животноводства, торговли и промышленности, а также с местными органами власти, мы пришли к решению уведомить [МЭБ], осознав, что будет трудно. Мы чувствовали, что это должно было произойти, это принцип».

»Это стоило нашей экономике тысячи долларов и целый рынок экспорта, но мы должны были это сделать. Мы не делали этого с ожиданиями вознаграждения, но уведомление имело свою награду. Мы сотрудничали с такими игроками, как Саудовская Аравия и Совет сотрудничества стран Залива, и они помогли бороться с этой болезнью. Благодаря вакцине и технической поддержке, которую они нам оказали… она [вспышка лихорадки Рифт-Валли] останется позади», — добавил Алтум.

Лихорадка Рифт-Валли — это болезнь, которая поражает как людей, так и животных: она передается комарами и приводит к выкидышам, а иногда и к смерти животных. От болезни существует вакцина для людей и животных.