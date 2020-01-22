Москва, , 09:42 — REGNUM В 2020 году японский автопроизводитель Mitsubishi намерен увеличить реализацию сертифицированных автомобилей с пробегом (программа Diamond Car) в России на 7% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за текущий год в рамках программы Diamond Ca» компания планирует реализовать 3 тыс. машин.

Из презентации, представленной японским автопроизводителем, следует, что в 2019 году в рамках программы было реализовано 2800 моделей Mitsubishi с пробегом. Это на 5% больше показателя 2018 года.

При этом лидером продаж в рамках программы стал Mitsubishi Outlander. С момента старта программы Diamond Car в июле 2015 года ей воспользовались 9,1 тыс. автолюбителей.

Стоит также отметить, что число официальных дилеров, которые принимают участие в программе, за 2019 год выросло со 100 до 106 компаний.

Напомним, в 2019 году дилеры японской компании Mitsubishi в РФ реализовали 39 938 автомобилей. Это на 12% меньше уровня продаж 2018 года. Самой продаваемой моделью в 2019 году на отечественном авторынке стал кроссовер Outlander — 23 894 проданных авто.

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