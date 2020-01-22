Москва, , 09:29 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития электронной промышленности на период до 2030 года, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Согласно документу, доля гражданской электронной продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) будет составлять не менее 87,9%. Доля электронной продукции — 59,1%, объем экспорта электронной продукции — $12,02 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2019 года индекс промпроизводства в России составил 102,7%.

При этом, как отмечают в Росстате, рост показывают все сферы промышленного производства: сырьевая (3,4% к аналогичному периоду 2018 года), обрабатывающая (2,4%) отрасли, электроэнергетика, обеспечение газом и паром (1,0%), водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (0,6%).