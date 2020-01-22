Москва, , 09:39 — REGNUM Право на полноценную работу с задолженностями за услуги ЖКХ могут получить коллекторские агентства. Об этом говорится в новой версии законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, пишет 22 января «Коммерсантъ».

Отмечается, что документ стал итогом заседания рабочей группы по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, оно прошло на прошлой неделе. В законопроекте предусмотрена отдельная статья по взысканию просроченной задолженности за ЖКХ с физических лиц.

«В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы», — отмечает издание.

Для таких долгов не будет обязательным досудебный порядок возврата просроченных сумм. Указано также, что Федеральную службу судебных приставов (ФССП) обяжут вести два госреестра. В один внесут профессиональных коллекторов, во второй — прочих взыскателей.

Документ существует в предварительном варианте и может быть изменён.

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