Сеул, , 09:27 — REGNUM В 2019 году импорт автомобилей в Южную Корею, используемых в коммерческой деятельности, сократился на 11%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в период с января по декабрь прошлого года общее число ввезенных транспортных средств составило 3 898 единиц, что на 11,3% меньше по сравнению с 2018 годом.

С учетом самосвалов, в страну было импортировано 4 812 единиц коммерческого транспорта.

Известно, что ассоциация начала добавлять данные о продажах самосвалов к имеющимся данным о продажах коммерческих автомобилей в январе 2019 года. Ранее KAIDA причисляла самосвалы к строительной технике.

В 2019 году 45% импортных автомобилей пришлось на шведскую компанию Volvo Trucks (2165 единицы), за ней следуют концерн MAN (923 единицы), шведская компания Scania (917 единиц), немецкий Mercedes-Benz (552 единицы) и итальянская компания Iveco (255 единиц).

По сравнению с 2018 годом продажи Volvo Trucks упали на 3,5%, MAN — на 28,8%, Mercedes-Benz — на 33,7%, однако продажи Scania, напротив, выросли на 9,9%, а Iveco — на 24,7%.