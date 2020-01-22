Магадан, Магаданская область, , 09:26 — REGNUM По данным рейтинга Росстата, самый дорогой ужин в России оказался в ресторанах Магадана.

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В расчёт обеда включили: салат, первое и второе, напиток и два куска хлеба. В ужин вошли две закуски, горячее блюдо, десерт, два вида алкоголя, холодные и горячие напитки и четыре куска хлеба.

Бюджетно пообедать можно в Забайкальском крае — за 347 рублей, в Приамурье — 358 рублей, в Еврейской автономной области обед обойдётся в среднем в 363 рубля.

В топ-3 самых дорогих ужинов в стране попала Колыма. Так, жители и гости Магаданской области за ужин заплатят 3 814 рублей, в Москве поход в ресторан облегчит кошелёк на 3 682, в Новосибирске — 3 102 рубля, пишет NEWS.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда, которые подают в ресторанах: многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, а также шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.