Москва, , 09:06 — REGNUM Большинство жителей России (68%) рационально относятся к деньгам и стараются рассчитывать свои траты. Таковы данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Почти треть (28%) ничего предварительно не рассчитывают и свободно тратят деньги. 4% затруднились ответить. Для 66% опрошенных деньги очень важны для ощущения благополучия.

Фиксирую почти все расходы с помощью электронных программ 8%, на бумаге — 16%. Еще 16% опрошенных фиксирую не все расходы. 34% не ведут учёт, но знают сколько потратили, 28% — не знают.

Опрос проведен 12 января 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, для большинства жителей России слово «деньги» с первую очередь ассоциируется с трудом и уверенностью (50% и 43% соответственно).

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